يو إس أيد” تقول إنها قدمت دعمًا لمنظمة الصحة العالمية لتقديم خدمات طبية في ليبيا

يو إس أيد” تقول إنها قدمت دعمًا لمنظمة الصحة العالمية لتقديم خدمات طبية في ليبيا الصحة العالمية تقدم خدمات طبية في 24 مصحة في ليبيا

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قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيد) اليوم الخميس إنها ساهمت مع منظمة الصحة العالمية وعدة وكالات أخرى في تقديم خدمات طبية في جميع أنحاء ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت الوكالة، أن فرق الطوارئ الطبية أجرت في 24 منشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا نحو 202 عملية جراحية كبرى و163 عملية جراحية بسيطة.

كما قدمت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 4،574 استشارة طبية في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر.