وفاة ممرضة ليبية أثناء حضورها لورشة عمل تنظمها منظمة الصحة العالمية في تونس منظمة الصحة العالمية تنعى وفاة ممرضة ليبية من سبها

أخبار ليبيا24

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، وفاة ممرضة ليبية بشكل مفاجئ أثناء حضورها لورشة عمل لتنمية قدرات ممرضات الرعاية الصحية الأولية في تونس.

وقدّمت، منظمة الصحة العالمية، خالص تعازيها إلى أسرة الممرضة أمينة يوسف من سبها وأصدقائها وزملائها.

وقالت، “سوف يتذكرها مرضاها وزملائها كمقدم رعاية متفانية كرّست نفسها لأولئك المسؤولين منها على مدار حياتها المهنية التي استمرت عقودًا”.