نادي المحلة: إقامة الدوري مرتبط بتوقف الحرب في طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص

أبدى نادي المحلة الرياضي رفضه لأي قرارات صادرة من الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020.

وأضاف نادي المحلة في بيان على صفحته على “فيسبوك” لا يمكن إقامة الدوري ما لم تتوقف الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن السبب الذي استند عليه اتحاد الكرة في إلغاء الدوري الممتاز للموسم 2018/2019 وتجميد النشاط الرسمي برمته هو الحرب الدائرة في طرابلس.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد اقترح إقامة بطولة للدوري وتكون المشاركة فيها اختيارية ومن دون هبوط للدرجة الأدنى.