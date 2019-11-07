من الاعتصام إلى الإضراب.. نقابة المعلمين تصعّد موقفها مع الحكومة لعدم تنفيذ قانون الزيادة

من الاعتصام إلى الإضراب.. نقابة المعلمين تصعّد موقفها مع الحكومة لعدم تنفيذ قانون الزيادة نقابة المعلمين تعلن لدخول في إضراب عام اعتبارًا من الأحد

أخبار ليبيا24

صعّدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا موقفها من الحكومة، وذلك لعدم تنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب وأعلنت الدخول في إضراب عام.

ودعت النقابة جميع فروعها النقابية في ليبيا إلى الدخول في إضراب عام ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك عقب تنظيمها لوقفة احتجاجية جديدة يوم الأربعاء في ميدان المعلم بوسط بنغازي.

وأرجعت النقابة الدخول في إضراب مفتوح إلى عدم الالتزام بالاتفاق الموقع بين رئاسة مجلس النواب والنقابة العامة للمعلمين يوم 15 أكتوبر الماضي، والقاضي بصرف 50 بالمئة من الزيادة المقررة وفقًا لقانون الزيادة ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون النسبة المتبقية كمديونية تدفع لاحقًا، متى تحسنت الظروف.

وأكدت النقابة، في بيان مسجل، على جميع فروع النقابات في البلديات على شرعية شرعية النقابة العامة للمعلمين في ليبيا برئاسة الأستاذ عبدالنبي صالح النف. وأشادت النقابة بموقف المعلمين والعاملين بقطاع التعليم في كل أنحاء ليبيا من أجل المطالبة بالحقوق.

وكانت النقابة العامة للمعلمين قد دخلت منذ أكثر من شهر في اعتصام مفتوح حتى تنفيذ قانون زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.