خلال لقائه ببشاغا .. السفير الأمريكي يعبر عن قلقه بسبب تصاعد تورط الجهات الخارجية والمرتزقة في ليبيا مناقشة الجهود المستمرة لإنهاء العدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء العدوان على طرابلس.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان لها، أن السفير الأمريكي أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن تصاعد تورط الجهات الخارجية والمرتزقة في ليبيا، بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.