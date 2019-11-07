حقل السرير يرفع إنتاجه إلى 772 برميل نفط يوميًا

حقل السرير يرفع إنتاجه إلى 772 برميل نفط يوميًا إنتاجية حقل السرير كانت 400 برميل يوميًا

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس زيادة معدلات الإنتاج في حقل السرير النفطي إلى 772 برميل نفط يوميًا.

وقالت المؤسسة إن هذه الزيادة تأتي ضمن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف من ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

وأفادت المؤسسة أن شركة الخليج العربي للنفط باشرت في تنفيذ مستهدفات زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة، حيث تمت عملية صيانة أول بئر ضمن هذا البرنامج، وتم وضع البئر (ج1-158) بحقل السرير النفطي على الإنتاج، وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة له.

وأضافت، أن معدل إنتاج البئر وصل إلى 772 برميل نفط يومياً، حيث كانت إنتاجية البئر قبل الصيانة في حدود 400 برميل يومياً، أي بنسبة زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 93 بالمئة.