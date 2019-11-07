حزب أردوغان يرفض فتح تحقيقًا برلمانيًا حول تنظيم داعش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت جريدة الزمان التركية، عن رفض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطلب الذي تقدم به نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (HDP) للتحقيق في وجود عناصر داعش داخل تركيا، وعمليات “بيع السبايا” تتم عبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصحيفة قالت إن الطلب قوبل بالرفض من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وتسبب في مشادات كلامية بين نواب الحزبين واتهامات متبادلة برعاية الإرهاب.

نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة باطمان، عائشة أجار باشاران، قالت في كلمتها خلال اجتماع الجمعية العمومية: “فالنبحث في هذه اللجنة أين يختفي عناصر عصابات داعش داخل تركيا، وأسواق بيع السبايا عبر تطبيق الواتس آب. لا مفر من هذه الخطوة، إن لم يكن لكم علاقة بكل ذلك”.

كلمة عائشة أجار باشاران تسببت في حالة غضب بين نواب حزب العدالة والتنمية، حيث رد نائب رئيس تكتل نواب “العدالة والتنمية” في البرلمان، محمد موش، قائلًا: “ليكن في علمكم، لقد طار البغدادي إلى جهنم، وسيلحق به قادة التنظيمات الإرهابية الأخرى. أنا أقصد قادة تنظيم حزب العمال الكردستاني. أما أذرعه فسيحصلون على الرد اللازم من دولتنا، لقد تحدثنا بالأمس عن علاقة حزب الشعوب الديمقراطية بحزب العمال الكردستاني. لم يصدروا صوتًا. هل هو تنظيم إرهابي؟ نعم! هل يعطيكم تعليمات؟ نعم! هل يمكنكم التعليق بكلمة على ذلك؟ لا!”.

واتهم موش حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع السياسي لتنظيم حزب العمال الكردستاني، فردت النائبة عائشة باشاران، قائلًة: “نحن لم نرَ ذلك، لقد كبروا وترعرعوا في أحضانكم”، لتتصاعد حدة المشادات داخل البرلمان بين نواب الحزبين، وتنتهي برفض طلب الحزب الكردي الخاص بتسليط الضوء على داعش داخل تركيا.