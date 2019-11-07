بعد نشر خبر تعرضه للضرب والشتم .. مليشيا فريوان : المشري أول شخصية زارت محور وادي الربيع

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت مليشيا فريوان التابعة لحكومة الوفاق العترف بها دوليًا تعرض رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، للضرب والسب.

آمر الميليشيا، محمد فريوان، أكد في تسجيل مرئي له، أن المشري أول شخصية زارت محور وادي الربيع، ووقفت إلى جوار المقاتلين وأنه شخصية محبوبة، مُتمنيًا تجديد زيارته لهم.

ويأتي هذا الفيديو، بعد نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده اعتداء رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بالضرب والسب، خلال زيارته لمحور وادي الربيع.

وأوضح النشطاء أن سبب تعرض المشري للضرب هو انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين .

وزار رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أمس الأربعاء، عددًا من محاور القتال التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بتاجوراء وعين زارة، للوقوف على سير العمليات العسكرية.

ورافق المشري، بحسب بيان مقتضب لمجلس الدولة، أعضاء من لجنة الطوارئ في المجلس، في الزيارة الميدانية التي استهدفت الوقوف على سير العمليات العسكرية الجارية لصد العدوان، وبحث سبل تقديم كافة الدعم اللازم لدحره، على حد وصف البيان.