انخراط عناصر شرطة في القتال ضد الجيش بطرابلس داخلية الوفاق اتهمت الجيش قبل يومين باستهداف عناصر شرطة (أبرياء) بعين زارة

أخبار ليبيا24

كشفت صور تداولتها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق اليوم الخميس انخراط عناصر الشرطة في صفوف قوات الوفاق في المواجهات ضد الجيش الوطني في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور نشرتها “قناة فبراير” الفضائية أحد المقاتلين وهو يرتدي زيًا رسميًا لعناصر إدارة الدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية ضمن مجموعة تابعة لقوات بركان الغضب في محور عين زارة.

وذكرت “قناة فبراير” أن الصور هي لاستعدادات قوات بركان الغضب في محور عين زارة، ما يضع تساؤلات حول صحة الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية بشأن استهداف الجيش الوطني لعناصر الشرطة الأبرياء، والذين لا يقومون بشيء سوى تأمين الطرق وتوفير الأمن للمواطن.

وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت قبل يومين الجيش الوطني بـ استهداف عناصر شرطة تابعين لقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي في منطقة عين زارة.

واستنكرت الوزارة، في بيان القصف الذي وصفته بـ (الإجرامي) وأسفر عن مقتل اثنين وجرح أربعة من قوة الدعم المركزي.

وفي نص بيانها يوم 6 نوفمبر 2019، قالت الوزارة، إن الجيش يستهدف عناصر الشرطة الأبرياء والذين لا يقومون بشيء سوى تأمين الطرق وتوفير الأمن للمواطن، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفت أيديهم.