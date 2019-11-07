المصرف المركزي يكشف إجمالي الإيراد والإنفاق خلال العشرة أشهر الماضية فائض الإيراد بلغ أكثر من 5 مليار دينار والإنفاق أكثر من 3 مليار دينار

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كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن إجمالي حجم الإيراد والإنفاق في ليبيا منذ بداية العام الجاري نهاية شهر أكتوبر من نفس العام.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي طرابلس في نشرته الشهرية أن النفقات المقدرة على الباب الأول “المرتبات” بلغت 21.158 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 19.694 مليار دينار وبذلك؛ فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي بلغت 55بالمئة بفائض 1.464 مليار دينار.

ووفقًا للمصرف؛ فإن الانفاق المقدر على الباب الثاني “التسييرية” بلغ 8.051 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 7.099 مليار، وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الإنفاق الفعلي بلغت 20بالمئة بفائض 952 مليون.

وبيّن المصرف، أن الانفاق المقدر على الباب الثالث “التنمية” بلغ 4.167 مليار، فيما بلغت النفقات الفعلية 3.092 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي بلغت 9بالمئة بفائض 1.075 مليار.

وأوضح، أن الانفاق المقدر على الباب الرابع “الدعم” بلغ 5.625 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 5.793 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي 16بالمئة بعجز 168 مليون دينار.

وأشار المصرف إلى أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 39.001 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 35.678 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي طرابلس أن الإيرادات النفطية المقدرة للبلاد بلغت 22 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 25.841 مليار دينار بفائض 3.841 مليار.

وبيّن أن الإيرادات المقدرة للضرائب بلغت مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 706 مليون دينار بعجز 294 مليون دينار وبلغت إيرادات الجمارك المقدرة 667 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 247 مليون دينار بعجز 420 مليون دينار.

وأضاف، أن الإيرادات المقدرة للاتصالات بلغت 625 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 201 مليون بعجز 424 مليون.

وأوضح، أن تقديرات المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي بلغت 250 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 125 مليون بعجز 125 مليون، بينما بلغت الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات بالسوق المحلي 667 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 250 مليون بعجز 417 مليون دينار.

وأكد المصرف أن الرسوم المقدرة للخدمات بلغت 625 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 516 مليون بفائض 2.052 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات المقدرة لرسوم بيع النقد الأجنبي 13.167 مليار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 18.880 مليار بفائض 5.713 مليار.