السفير الأمريكي يكثف لقاءاته مع المسوؤلين في طرابلس نورلاند يؤكد للمشري على أهمية إشراك جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي بليبيا

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كثفت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في سفيرها لدى ليبيا سلسلة لقاءاتها مع عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة.

وبعد لقاء السفير ريتشارد نورلاند يوم الأربعاء مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشا وقبله بأربعة أيام مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بلندن، ألتقى نورلاند اليوم الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت السفارة الأمريكية، إن اللقاء بين المشري ونورلاند ونائبه جوشوا هاريس ناقش أهمية إشراك جميع الأطراف في الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وغالبًا ما أكدت الولايات المتحدة على استعدادها لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أنها تلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.