الرئاسي يبحث عدة ملفات من بينها تقييم الموقف من مؤتمر برلين

الرئاسي يبحث عدة ملفات من بينها تقييم الموقف من مؤتمر برلين اجتماع للرئاسي بكامل أعضائه الموجودين حاليا

أخبار ليبيا24

بحث المجلس الرئاسي بكامل أعضائه الموجودين حاليًا اليوم الخميس عدة ملفات متعلقة بالشأن المحلي والدولي.

وعقد المجلس اجتماعا برئاسة فائز السراج وحضور النواب أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري وأحمد حمزة.

وعرض السراج في بداية الاجتماع نتائج جولته الخارجية خلال الفترة الماضية ومشاركته في مؤتمري أفريقيا – روسيا، وعدم الانحياز، وما أجراه من لقاءات على هامش القمتين.

وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد، حيث عرض السراج ملخصا لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور، كما تم بحث ملف النازحين من مناطق القتال، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لشؤون النازحين لتأمين احتياجاتهم.

وبحث الاجتماع ملف الخدمات العامة، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتناول الاجتماع تقييم للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية والمساعي المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر برلين الذي تستعد العاصمة الألمانية لاستضافته، والتحرك السياسي والدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة على ضوء تلك المواقف.