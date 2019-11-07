الخليج العربي تدعو شركة “سيمنس” الألمانية للعودة للعمل في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقي رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بمكتبه مدير إدارة الصيانة بفريق من شركة سيمنس Seimnes الألمانية يوسف امريمي .

ويأتي هذا اللقاء في إطار تشجيع عودة الشركات الكبرى للعمل بمواقع الشركة.

وتم خلال الاجتماع أمس الأربعاء مناقشة استئناف نشاط الشركة لأعمالها بالمواقع التابعة للشركة، وعلى وجه الخصوص ضواغط الغاز بحقل النافورة والذي سيتم التنسيق بشأنه للعمل في أسرع وقت .

وحضر الاجتماع المدير الإقليمي لمبيعات النفط والغاز شمال أفريقيا يوسف تابوز، ومدير العملاء جاك لوبات، ومدير خدمات ليبيا جوان صولا.

يشار أن شركة الخليج قد كثفت جهودها من خلال اجتماعات سابقة مع عدد من الشركات العالمية ودعوتها للعودة للعمل بعد أن عم الأمن والسلام مدينة بنغازي ومناطق الحقول النفطية التابعة للشركة.