الجيش يقصف مخزنًا للذخيرة في منطقة الكريمية بضواحي طرابلس

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قصفت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس مخزنًا للأسلحة والذخيرة في منطقة الكريمية بضواحي طرابلس.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها شهود عيان وجرى تداولها على مواقع التواصل تصاعد دخان أسود مصحوبًا بأصوات انفجارات جراء استهداف المخزن الواقع بجوار السوق الاستثماري.

ويواصل الجيش الوطني شن ضرباته الجوية والبرية مواقع لقوات الوفاق في مختلف المحاور تستخدم كمخازن للذخيرة والأسلحة والآليات.

وغالبًا ما أكد الجيش الوطني في أنه لن يتوانى عن استهداف أي أهداف أو تحركات مشبوهة تهدد أمن وسلامة قواته، مشيرًا إلى أن كل الضربات تنفذ بناء على ورود معلومات استخباراتية من داخل مواقع قوات الوفاق.