الثني يأذن للجنة انتخابات المجالس البلدية بمباشرة مهامها

أخبار ليبيا 24

أذن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمباشرة مهامها الخاصة بإطلاق انتخابات أول بلدية.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية لإتمامها بالشكل الصحيح .

وجاءت هذا القرارات، عقب اجتماع عقده الثني الأربعاء في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحضور كلا من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبد الشفيع علي، ومقرر اللجنة عبد العزيز محمود.

من جهة أخرى، أعطى الثني الإذن لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص للجنة الانتخابات وغيرها من المنصات الإعلامية للبدء في العملية الانتخابية .