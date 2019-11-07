إفتاء الوفاق تطالب بمقاطعة دولة الإمارات

أخبار ليبيا24

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية التابع لحكومة الوفاق إلى مقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا أنها المصدر الأول للأموال التي يقتل بها المسلمون.

وأصدر المجلس، الذي يرأسه المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني، يوم الأربعاء، قراراً حول وجوب مقاطعة دولة الإمارات، حيث دعا العرب والمسلمين جميعًا في كل بلاد الإسلام إلى مقاطعتها ومقاطعة بضائعها والامتناع عن شرائها.

كما طالب المجلس، رجال الأعمال الذين ستخذون من الإمارات مركزًا لتجارتهم بأن يتحولوا عنها ويقاطعوا موانئها، مدعيًا أن أموالهم تستخدمها الإمارات لتمويل حروبها لقتل المسلمين.