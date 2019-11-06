وزارة الداخلية تعلن مقتل شرطيين جراء استهداف طال أحد مقراتها بعين زارة

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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مقتل اثنين وجرح أربعة من عناصر الشرطة جراء استهداف مقر تابع لقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي في منطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

واتهمت الوزارة الجيش الوطني، باستهداف المقر، مما أدى لمقتر عنصرين من رجال الشرطة وهما (شرطي مهند محمد سعيد راشد، و (ر. ع) وسام سالم رجب كردلة، وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان على حسابها في موقع فيسبوك، “إن هذا القصف (الإجرامي) لم يكن الأول بل سبقه استهداف لمقر وزارة الداخلية الأيام الماضية، وها هو اليوم يستهدف عناصر الشرطة الأبرياء والذين لا يقومون بشيء سوى تأمين الطرق وتوفير الأمن للمواطن”.

وأضافت، “أنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفت أيديهم”. حسب نص البيان.