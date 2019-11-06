مطالبًا بوقف التعامل مع سلامة.. صهد: قصف مطار معيتيقة نقطة سوداء أخرى نقطة سوداء أخرى تسجل في سجله، هل هو عجز؟ أو تٱمر؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو ما تسمى جبهة إنقاذ ليبيا إبراهيم صهد، إنه كما توقع، لم ير من الم بعوث الأممي غسان سلامة، شيئًا لا قولاً، ولا فعلاً حول قصف قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر لمطار معيتيقة الدولي.

صهد أضاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي : “نقطة سوداء أخرى تسجل في سجله، هل هو عجز؟ أو تٱمر؟ أو تنفيذ لأجندة؟”، مطالبًا بإيقاف التعامل مع المبعوث الأممي.

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني، أحمد المسماري، أكد أنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لـقوات الجيش تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

المسماري أضاف ، في بيان له أن مصادر الاستخبارات التابعة لنا أكدت بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة UAV وم/ط، وهذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.