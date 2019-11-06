مجلس الدولة يطالب بمنع تداول العملة المطبوعة لصالح مركزي البيضاء

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دعا المجلس الأعلى للدولة في بيان بشأن التطورات السياسية والعسكرية مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول ما وصفها بـ (العملة المزورة) التي يصدرها المصرف المركزي بالبيضاء، وذلك حمايةً للاقتصاد الوطني، على حد قوله.

وناقش المجلس الأعلى للدولة في جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية.

ودعا المجلس، حكومة الوفاق إلى تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي لمواجهة الجيش الوطني وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في (صد العدوان) حسب تعبيره.

وطالب المجلس، الحكومة بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.

وأعلن المجلس عن ترحيبه بأي مبادرة تؤكد على مواجهة الجيش الوطني وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.

كما دعا المجلس حكومة الوفاق إلى مقاطعة ومقاضاة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتهم المجلس دولة الإمارات بدعمها للجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة.