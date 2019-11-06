ليا ويتسن تنتقد إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية حول ليبيا ليا ويتسن تقول إن بنسودا لم تدن فرنسا وروسيا لانتهاكهما حظر الأسلحة في ليبيا

أخبار ليبيا24

انتقدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء الإحاطة التي قدمتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي.

وقالت ليا ويتسن في تغريدات على تويتر رصدتها وترجمتها أخبار ليبيا 24 إن الإحاطة التي قدّمتها بنسودا كانت ضعيفة في بعض أجزائها، حيث افتقرت إلى الإدانة الواضحة للانتهاك المستمر لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي من قبل الدول الأعضاء والذي أدى إلى تأجيج الوضع في ليبيا، مشيرة إلى أنها لم تشر على سبيل المثال لا الحصر إلى دور فرنسا في خرق حظر في البلاد.

وأشارت ليا ويتسن، إلى أن إحاطة بنسودا لم تتطرق إلى وجود تقارير جديدة عن الأسلحة والمرتزقة الروس في ليبيا، مؤكدة أن الدعم الروسي للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يعد كذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت ليا ويتسن، “إن إحاطة بنسودا لم تتطرق بكلمة حول الدور الفرنسي أو دور روسيا في الدعم الفاعل والمسيء للوضع في ليبيا، والمسؤول عن العديد من الهجمات غير القانونية التي أبرزتها بنسودا بنفسها خلال إحاطتها”.

واعتبرت ليا ويتسن، أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أشارت بشكل خفي إلى تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن الفوضى والدمار في ليبيا اليوم.