شركة ميلتة تعلن تدشين بئر غازي جديد بحقل الوفاء

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة مليتة للنفط والغاز دشنت بئر إنتاجية جديدة أ-57 (A-57) بحقل الوفاء التابع لشركة مليتة.

وأوضحت المؤسسة، أن البئر الغازي جرى ربطه على الإنتاج يوم أمس الثلاثاء، بقدرة إنتاجية وصلت إلى 15 مليون قدم مكعب في اليوم، ليساهم في زيادة الغاز للشبكة المحلية وتصدير الفائض، وتعزيز الاقتصاد الوطني، بحسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني.

وأشارت المؤسسة، إلى أن عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة وجاري العمل حالياً على حفر البئر (A58)، المتوقع الانتهاء من عمليات حفره منتصف شهر ديسمبر القادم.

وأكدت المؤسسة، أن تدشين هذا البئر الغازي يأتي ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الإنتاجية والرفع من معدلات الإنتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي.

وعبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن شكره لجميع الإدارات المختصة في المؤسسة وشركة مليتة للنفط والغاز، على ما بذلوه من جهد لأجل تحقيق هذا الإنجاز.

وكان صنع الله قد عقد الأحد الماضي بطرابلس اجتماعا ضم رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية المستهدفة (الخليج، وسرت، والواحة، وأكاكوس، والهروج، ونفوسة، وزلاف) لمناقشة زيادة القدرة الإنتاجية وآليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.