سيتجهون للتصعيد..موظفو مطار بنينا يطالبون القيادة العامة بحفظ الأمن داخل المطار

أخبار ليبيا24- خاص

طالب موظفي إدارة مطار بنينا الدولي من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل في حفظ الأمن ومنع التجاوزات والخروقات الأمنية داخل المطار.

وأكد موظفي إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لهم أن الخروقات الأمنية التي حدثت في المطار موثقة لديهم بالصور والفيديوهات.

كما طالب الموظفين بالدعم المالي من الجهات المعنية من حيث أعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار وتسديد الديون المستحقة على إدارة المطار وتفعيل المشاريع المتوقفه.

وأكدوا في بيانهم عن حاجتهم الماسة لعدد كافي من سيارات الإطفاء وأجهزة التفتيش المطابقة للمعايير المعمول بها في باقي المطارات الأخرى.

وأشار الموظفون إلى أنهم سيتجهون للتصعيد تدريجيا في اعتصامهم وقد يصل لإقفال المطار كليا في حالة عدم التجاوب لمطالبهم .

وكان موظفو إدارة مطار بنينا الدولي قد نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الاربعاء داخل المطار وأصدروا من خلالها بيانهم.

يشار إلى أن مدير مطار بنينا الدولي عبدالله الشعافي تقدم باستقالته من منصبه الإثنين خلال اجتماعه مع مدري المكاتب ورؤساء الأقسام بإدارة المطار، إلا أن موظفو إدارة مطار بنينا الدولي، طالبوا الجهات المعنية برفض الاستقالة.

كما رفضت مصلحة المطارات بالحكومة الليبية المؤقتة، استقالة مدير مطار بنينا الدولي، مؤكدة استمراره في عمله مديرا عاما للمطار.