داعيًا الوفاق إلى تشكيل حكومة حرب .. المجعي : أهل طرابلس يعيشون وكأن لا علاقة لهم بالحرب تكليف وزير ووكيل للدفاع حتى تصبح العملية العسكرية أكثر تنظيما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا الناطق باسم ما يسمى بـقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا مصطفى المجعي إلى زيادة تحميس المواطنين في طرابلس من أجل الوقوف مع قوات الوفاق ضد قوات حفتر، حسب وصفه .

المجعي لفت إلى أنه لا يريد حكومة الوفاق أن تعلن حالة الطوارئ القصوى، لأنها ربما تضيق على أهلنا، ولكن لا يريد هذا التراخي وأن يعيش مواطنو طرابلس وكأن لا علاقة لهم بالحرب التي تحدث على تخوم المدينة .

وادعى أن إعلام «حفتر» ومناصريه من السياسيين لم يعد في أحاديثهم ما يشير إلى أن قوات «حفتر» ستدخل طرابلس، في حين يعلن -ما وصفهم- بـ«أبطال بركان الغضب» أن حفتر لن يدخل طرابلس طالما هم موجودون في الميدان، وفقا لتعبيره.

ودعا حكومة الوفاق إلى تشكيل حكومة حرب مصغرة تكون داخل الحكومة في شكل مجلس أعلى يضم الوزراء اللذين لديهم الصيغة اللصيقة بالمعركة، علاوة على تكليف وزير ووكيل للدفاع، حتى تصبح العملية العسكرية أكثر تنظيما، مشيرا إلى أن «أبطال البركان» في ميدان منظمون جدا ولديهم من القدرة والصلابة والبأس بأن يحققوا الانتصارات وينجزوا المعجزات في الميدان، على حد زعمه.