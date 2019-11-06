تفجير ألغام خلّفها الإرهابيين في درنة

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فجّر عناصر صنف الهندسة العسكرية الجبل الأخضر، كميات كبيرة من مخلفات الحرب والألغام التي تركتها الجماعات الإرهابية خلفهم، وذلك بعد إزالتها من عدة مناطق في درنة ومحيطها.

وقال، آمر سرية الهندسة العسكرية الجبل الأخضر، عقيد محمود أبوحقيفة، إن هذه المخلفات تم تجميعها من المحاور المحيطة بدرنة وأيضا أثناء عملية تحرير المدينة، والتي كانت تنتشر في بعض المزارع والأماكن الرعوية وشوارع المدينة ومنها ما كنت تستعمل للتفخيخ من قبل الجماعات الإرهابية.

وأضاف أبوحقيبة، أن عملية التفجير جرت في مكان نائي وبعيد عن المدن وبحضور سرية المشاة الأولي الأبرق، وذلك بعد أخذ الإذن من آمر المنطقة العسكرية وآمر غرفة العمليات.

وأكد أبوحقيفة، أن الجهود لازالت متواصلة من قبل صنف الهندسة العسكرية في الأودية المحيطة بدرنة وكافة المحاور التي كانت تشهد اشتباكات.

وناشد أبوحقيفة المواطنين بسرعة التبليغ في حالة وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ما شابهها، داعيًا إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها، وتبليغ الجهات ذات الاختصاص.

ودأبت العناصر الإرهابية على استخدام الألغام على أطراف المناطق المتحصنة داخلها لتشكل مانعًا أمام تقدم قوات الجيش الوطني، حيث تعمدت زراعة الألغام بشتى أنواعها سواء الكبيرة المضادة للآليات والمركبات أو حتى الصغيرة المضادة للأفراد، وذلك في الطرقات والأحياء المأهولة بالسكان والمنازل والمزارع والشواطئ.