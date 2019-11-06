تعرف على موعد قرعة المجموعات في الكونفيدرالية و تأهل لدور المجموعات من المسابقة 16 فريق

أخبار ليبيا24- خاص

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من نوفمبر موعد لإجراء قرعة دور المجموعات في النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

و تأهل لدور المجموعات من المسابقة 16 فريق وهي:

المصري و بيراميدز من مصر، ⁩ و النصر من ليبيا، ⁩ و بارادو من الجزائر ،⁦⁩ و حسنية أغادير و نهضة بركان من المغرب، ⁦⁩ و إف سي نواذيبو الموريتاني،⁩ و هورويا كوناكري الغيني، و⁩ أنييمبا و أينوجو رينجرز النيجيريان، ⁩ وسان بيدرو من كوت ديفوارـ ودزاناكو الزامبيـ⁩ وموتيما بيمبي الكونغو الديمقراطيـ ⁦⁩ و بيدفيست ويتس من جنوب أفريقياـ ⁦⁩ و جوليبا المالي ، ⁩ و أدجوبي البنيني.