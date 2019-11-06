بو زعكوك: سنُساءل الرئاسي في حال عدم قيامه بتشكيل “حكومة حرب”

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أكد عضو مجلس النواب المقاطع علي بو زعكوك أنهم سيعملون على مساءلة المجلس الرئاسي في حال عدم قيامه بتشكيل حكومة حرب.

وأشار بو زعكوك خلال تصريح لـقناة “ليبيا الأحرار” إلى أنهم خاطبوا الرئاسي بضرورة تشكيل حكومة حرب، يكون فيها وزير للدفاع لتوفير متطلبات الحرب وصد العدوان على طرابلس.

ولفت عضو مجلس النواب المقاطع إلى أنهم لن يكتفوا بالمطالبة، مشددًا على حكومة الوفاق أن تتخذ موقفا واضحا من الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

ودعا بو زعكوك الحكومة إلى إبلاغ الدول المتدخلة في الشأن الليبي بعدم رضاها عما تقوم به، ورفع شكاوى لمجلس الأمن حول انتهاك حظر توريد السلاح.

وأشار العضو المقاطع إلى أهمية استدعاء خارجية الوفاق لسفراء ليبيا في كل من الإمارات ومصر والجامعة العربية.