بسبب المشاكل الأمنية المتفاقمة .. إدارة مطار بنينا تهدد بالدخول في إضراب وإغلاق المطار الحد من تداخل عمل الجهات الأمنية والتجاوزات التي يقوم بها منتسبيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هدد العاملون بمطار بنينا الدولي بإيقاف العمل داخل المطار، إذا لم تحل مشاكلهم المحددة في عدة مطالب، والتي جاء على رأسها تجاوز عناصر الأمن وتدخلاتهم في سير العمل.

العاملون بالمطار قالوا في بيان صحفي، يجب حل تدهور الوضع الأمني بالمطار والحد من تداخل عمل الجهات الأمنية والتجاوزات التي يقوم بها منتسبوها والموثقة بالصوت و الصورة .

وطالبوا قوات الأمن بالتدخل في حفظ الأمن بالمطار ومنع التجاوزات والخروقات الأمنية حفاظا على الممتلكات العامة والموظفين والركاب، مع تكليف جهاز تراه مناسباً لإيقاف عبث وتداخل صلاحيات الأجهزة الأمنية.

وشددوا على ضرورة توفير سيارات إطفاء وأجهزة تفتيش مطابقه للمواصفات المعمول بها في مطارات الدول الأخرى، مع تخصيص دعم مالي للصيانة الدورية للمرافق والإنشاءات داخل المطار وتسديد الديون المتراكمة عليه.

وأكدوا أنه في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم وحل جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه إدارة المطار، فإنهم كموظفين سوف يصعدون من اعتصامهم تدريجيا وربما يصل الأمر إلى إقفال المطار بالكامل ووقفه عن العمل وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الركاب والطائرات، بحسب البيان .