الهندسة العسكرية الجبل الأخضر تقوم بتفجير كميات من ذخائر و مخلفات الحرب تم تجميعها من المحاور أثناء عملية تحرير مدينة درنة وضواحيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام عناصر صنف الهندسة العسكرية الجبل الأخضر، بتفجير كميات كبيرة من مخلفات الحرب والألغام التي تركتها الجماعات الإرهابية في مدينة درنة .

وأكد أمر سرية الهندسة العسكرية الجبل الأخضر عقيد محمود أبوحقيفة أنه هذه المخلفات تم تجميعها من المحاور أثناء عملية تحرير المدينة وضواحيها .

أبوحقيفة لفت إلى أنه تم تجميع هذه المخلفات من بعض المزارع والأماكن الرعوية وشوارع المدينة، ومنها ماكنت تستعمل للتفخيخ من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكد أن عملية التفجير كانت في مكان نائي وبعيد عن المدن وبحضور سرية المشاة الأولي الأبرق، وذلك بعد أخذ الإذن من أمر المنطقة العسكرية وأمر غرفة العمليات وأنه لازالت الجهود متواصلة من قبل صنف الهندسة في الأودية المحيطة بدرنة وكافة المحاور التي كانت تشهد اشتباكات عدة .

ونوه أبوحقيفة المواطنين للمسارعة بالتبليغ في حالة وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ما شابه وعدم الاقتراب منها أو لمسها، وتبليغ الجهات ذات الاختصاص.