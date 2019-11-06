الشلماني انطلاق الدوري في وقت قريب جداً

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني إن الدوري الليبي سيعود في أقرب وقت.

وأضاف الشلماني في تصريحات تلفزونية أن المشاركة في الدوري ستكون اختيارية للأندية ولن يعتمد في المسابقة نظام الهبوط.

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عقب مطالبة عدد كبير من الأندية بانطلاق المنافسات المحلية، إضافة إلى أنباء عن تجميد كرة القدم في ليبيا في حالة عدم تنظيم منافسات كرة القدم المحلية.

وكان الدوري الليبي الممتاز قد ألغى خلال شهر أبريل من العام الجاري عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس .