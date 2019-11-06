السراج يعتمد أوراق سفراء جدد للجزائر وكرواتيا وسان مارينو

أخبار ليبيا 24

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء دول الجزائر وكرواتيا وسان مارينو في ليبيا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، أن السراج تسلم أوراق اعتماد عبدالقادر حجازي سفيرا للجزائر، وتوميسلاف بوشيناك سفيرا لكرواتيا، ولوكا كانتو سفيرا لجمهورية سان مارينو، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية حاجي دهان، ومدير الإدارة العربية معتوق أبوراوي.

وألقى السفراء الجدد خلال الاحتفالية كلمات عبروا فيها عن شكرهم للسراج وعلى حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدًين عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، وحرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، معبرين عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب فائز السراج، بالسفراء الجدد، معربا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، وثمن موقف دولهم الرافض للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا، على حد قوله.

وأعرب السراج، عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتنمية علاقات التعاون، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.