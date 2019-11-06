السراج  يجتمع مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماع صباح اليوم الأربعاء مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المنظومة الأمنية والعسكرية، من بينها قوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والحرس الرئاسي، وحرس الحدود، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والشرطة الجنائية الدولية.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لدعم المناطق العسكرية، والخطط الموضوعة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن الاعتداء على طرابلس، والعمل من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات الرصد والملاحقة والاستهداف لفلول التنظيمات الإرهابية.