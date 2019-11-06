السراج والمشري يناقشان الأوضاع العسكرية وملف النازحين

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اجتماع في إطار التشاور والتنسيق.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول تطورات الوضع الميداني في محاور القتال وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية.

وجدد السراج والمشري، بحسب البيان، التأكيد على ضرورة دحر العدوان، والعمل على تسخير جميع الإمكانيات للوصول إلى هذا الهدف.