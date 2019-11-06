الرقابة على الأغذية ترفض شحنة حليب مكثف قادمة من البيرو

الرقابة على الأغذية ترفض شحنة حليب مكثف قادمة من البيرو وذلك لوجود تكتل وانفصال الدسم

أخبار ليبيا 24 – خاص

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالبيضاء شحنة حليب مكثف قادمة من دولة البيرو، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية الخاصة بالحليب المكثف.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الفحوصات المعملية بينت أن عينات الحليب المكثف كامل الدسم عبوة 170 جرام الخاص بالعلامة التجارية “الامتياز” غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية رقم “363” لسنة 200 الخاصة بالحليب المكثف وذلك لوجود تكتل وانفصال الدسم.