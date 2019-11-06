الجيش يعلن مقتل وأسر 30 من قوات الوفاق

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أعلن الجيش الوطني اندلاع اشتباكات في مشروع الهضبة ومنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس، أدت إلى مقتل العشرات من قوات الوفاق.

وقال، المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن قوات الوفاق أقدمت على محاولات يائسة لتحقيق أي تقدم وأو ثبات في مواقعها أمام ضربات الجيش الوطني.

وذكر المركز، أن الجيش استطاع قتل وأسر نحو 30 من عناصر الجماعات المسلحة في كمين محكم في محور صلاح الدين، وذلك بعد إيهامهم بانسحاب قوات الجيش وتراجعها في المحور.

وشن الجيش الوطني يوم الثلاثاء ضربات جوية على معسكر الساعدي بمنطقة أبو هادي بسرت تستخدم مرافقه كمخازن لمعدات وأسلحة لقوات الوفاق، كما استهدفت تجمعًا بمعسكر أبو معاذ بغريان، وتمركزاً لقوات الوفاق في بوابة غوط الريح جنوبي غريان.