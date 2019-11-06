الترهوني لـ”أخبار ليبيا24″ وصلنا لتونس تحضيريا لتصفيات “الكان”

أخبار ليبيا24- خاص

وصلت إلى تونس بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مساء الثلاثاء، للدخول في معسكر استعدادي قبل مواجهة تونس وتنزانيا في تصفيات الكان 2021.

وأكد المدير الإداري للمنتخب الليبي، كمال الترهوني، خلال تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24 أن عدد اللاعبين الذين التحقوا بالبعثة 9 لاعبين محليين إضافة إلى الطاقم الفني والإداري.