الترهوني لـ”أخبار ليبيا24″ وصلنا لتونس تحضيريا لتصفيات “الكان”
أخبار ليبيا24- خاص
وصلت إلى تونس بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مساء الثلاثاء، للدخول في معسكر استعدادي قبل مواجهة تونس وتنزانيا في تصفيات الكان 2021.
وأكد المدير الإداري للمنتخب الليبي، كمال الترهوني، خلال تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24 أن عدد اللاعبين الذين التحقوا بالبعثة 9 لاعبين محليين إضافة إلى الطاقم الفني والإداري.
وأشار الترهوني إلى أن لاعبي النصر عبد الله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي، سيصلون إلى مقر البعثة اليوم الأربعاء.
وأضاف المدير الإداري للمنتخب الليبي أن المنتخب الليبي سيبدأ تحضيراته رسميا في مدينة سوسة باللاعبين المحليين، وسيلتحق اللاعبون المحترفون بداية من يوم الجمعة المقبل بسبب استحقاقاتهم مع أنديتهم.
وتابع الترهوني :”تم استكمال كافة الإجراءات من حيث توفير برنامج إعداد ممتاز ، وحجز ملاعب التدريب وغيرها من الأمور”.
يشار إلى أن هذا المعسكر يأتي استعدادا لمواجهتي تونس وتنزانيا يومي 15 و 19 من الشهر الجاري في إطار تصفيات كاس أمم أفريقيا 2021.