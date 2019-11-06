اتحاد الكرة يحدد آلية الدوري والمشاركات الأفريقية

أخبار ليبيا24- خاص

بدأ الاتحاد الليبي لكرة القدم خطواته الفعليه بشأن إقامة الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي .

وطلب الاتحاد الليبي في مراسلة للاتحادات الفرعية تحصلت “أخبار ليبيا24” عل نسخة منها بمخاطبة الأندية ومعرفة مدى رغبتها في المشاركة في المسابقة التي ستكون المشاركة فيها اختيارية.



ومن خلال المراسلة حدد الاتحاد الليبي تاريخ 20 من نوفمبر الجاري موعداً نهائياً للاتحادات الفرعية لإرسال أسماء الأندية المشاركة .

وحدد الاتحاد الليبي آلية المسابقة بنظام مجموعتين الأولى لأندية الجبل الأخضر و بنغازي وخليج سرت الراغبة في المشاركة والمجموعة الثانية لأندية مصراتة و طرابلس والمنطقة الغربية وستقام منافسات كل مجموعة من ذهاب وإياب من دون آلية الهبوط .

وسيحدد بطل الدوري للموسم 2019-2020. بمباراة تجمع صاحبي المركز الأول في كل مجموعة .

وفي حالة تعذر إقامة مباراة نهائية و تحديد ملعب محايد فإن مسابقة الدوري تنتهي بانتهاء منافسات كل مجموعة وتتم قرعة بين الفريقين أصحاب المركز الأول في كل مجموعة لتحديد مشاركة الفريقان في منافسات دوري أبطال أفريقيا و الكونفيدرالية .

أما في حالة إقامة مباراة نهائية لتحديد بطل الدوري فسيشارك بطل الدوري في منافسات دوري أبطال أفريقيا والخاسر سيشارك في مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكانت منافسات كرة القدم المحلية في ليبيا قد توقفت بشكل رسمي في أبريل الماضي بعد قرار من لجنة المسابقات بسبب الأحداث الأمنية غير المستقرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.