إصابة اثنان من عناصر التحريات..مخدرات أجدابيا تضبط كمية من الحشيش والخمور المحلية

أخبار ليبيا24 كشف فرع مكافحة المخدرات والمواثرات العقلية أجدابيا ضبط كمية من مخدر “الحشيش” وخمر صناعة محلية وأسلحة وذخائر في أحد أوكار تجار المخدرات في المدينة. وأكد مكتب الإعلام والتوثيق بالفرع أنه تم ضبط اثنان كيلو وربع من مخدر “الحشيش” وعدد قطع صغيرة الحجم، إضافة إلى 8 عبوات خمر صنع محلي وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة. وأشار مكتب الإعلام إلى أنه بعد ورود معلومات بأن هناك شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة تم أخذ الإذن بالمداهمة للمنزل بحسب المعلومات. وأوضح مكتب الإعلام والتوثيق في الفرع أنه عند مداهمة المنزل تمت المقاومة بإطلاق النار من قبل تجار المخدرات وأصيب شخصان من أعضاء التحريات. وعند المداهمه تم جمع المظبوطات وهيه اثنان كيلو وربع وعدد قطع صغيره الحجم وعدد 8شيش خمره صنع محلي واسلاحه وذخاير بكميات كبيره