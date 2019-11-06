أمن شحات تبحث تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة الأحوال الجوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المساعد للشؤون العامة بمديرية أمن شحات عقيد عزالدين المجدوب اجتماع موسع لبحث تشكيل غرفة طوارئ بالتعاون مع مختلف المؤسسات والأجهزة في البلدية، لإزالة أية مختنقات قد تطرأ خلال هذه الأيام القادمة نتيجة للتقلبات الجوية، وسوء حالة الطقس .

المجدوب أكد خلال الاجتماع أن الغرفة ستكون على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي نداءات عاجلة من المواطنين من مختلف الأحياء والشوارع في حال تساقط الأمطار بشكل مكثف أو إغلاق الشوارع أو توقف الحركة المرورية لكون بلدية شحات محاطة بالعديد من الأودية، لافتًا إلى أن الغرفة ستشمل جهاز الإسعاف والطوارئ، وشركة الكهرباء وشركة المياه بالإضافة إلى باقي الأجهزة الأمنية بالبلدية .

وفي ذات السياق، ثمن مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج المجهودات التي بذلت من هذه الأجهزة رفقة رجال الأمن خلال الفترة الماضية لحال المختنقات بالبلدية .