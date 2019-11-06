آكي: قلق إيطالي إزاء المشاركة الروسية النشطة في الحرب الليبية

أخبار ليبيا 24

حذر برلمانيون ينتمون إلى الائتلاف الحاكم في إيطاليا، من أن “مشاركة المئات من المرتزقة الروس إلى جانب قوات القائد العام خليفة حفتر تشكل تحولا مقلقا لمصير الصراع الليبي، ومن شأنها الإضرار بجهود المصالحة الوطنية، خاصة عشية انطلاق مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية”.

وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، فقد أشار أعضاء حركة خمس نجوم في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الإيطالي إلى أنه “بعد أشهر من حالة الجمود في القتال على أطراف طرابلس، بوسع هؤلاء المرتزقة أن يحدثوا فرقًا في ساحة المعركة على حساب حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وإيطاليا”.

ورأى برلمانيو الحركة، شريكة الحزب الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، أنه “لم يعد ممكنا الوقوف بصمت إلى جانب النافذة لمشاهدة قوى عالمية وإقليمية تتدخل على مرأى من الجميع في صراع يزعزع استقرار بلد له أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لإيطاليا”، وفق ما ذكرت (آكي) اليوم الأربعاء.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نشرت تقريرا تحدث عن وصول حوالي 200 مقاتل روسي إلى ليبيا خلال الأسابيع الماضية لمساندة رجل ليبيا القوي في الحرب الأهلية الفوضوية، في إطار حملة من جانب الكرملين لتأكيد النفوذ بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”، على حد قولها.

وأضافت الصحيفة، أن “موسكو تكرر نفس قواعد اللعبة التي جعلت من روسيا أكبر نفوذ أجنبي في الحرب السورية”.