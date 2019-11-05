مصلحة المطارات ترفض استقالة مدير مطار بنينا اعتصام إدارة مطار بنينا إلى حين عدول مديرهم عن استقالته وتنفيذ مطالبهم

أخبار ليبيا 24

رفضت مصلحة المطارات بالحكومة الليبية المؤقتة، استقالة مدير مطار بنينا الدولي عبدالله حمد الشافعي من مهامه.

وأكدت المصلحة، استمرار الشعافي في عمله مديرا عاما للمطار، بحسب ما نشرت إدارة مطار بنينا الدولي على صفحتها في “فيسبوك” أمس الإثنين.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور، إن رئيس مصلحة المطارات رفض استقالة الشعافي من منصبه، مشيرا إلى أن الأخير لم يعدل عن قراره حتى الآن.

وأكد منصور، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء، أن إدارة المطار دخلت في اعتصام منذ يوم الأمس إلى حين عدول مدير المطار عن قرار استقالته، وتنفيذ مطالبهم على رأسها بسط الأمن بالمطار، على حد قوله.

وقد أعلن مدير مطار بنينا الدولي عبدالله الشعافي استقالته من منصبه أمس الإثنين خلال اجتماعه مع مدري المكاتب ورؤساء الأقسام بإدارة المطار، لمناقشة الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمطار والوقوف على إيجاد الحلول لها.

ورفض موظفو إدارة المطار هذه الاستقالة، مطالبين الجهات المعنية برفضها وعدول مدير المطار عنها، كونه قاد مرحلة من أصعب مراحل المطار وفي ظروف صعبة ونقص الامكانيات، على حد قولهم.

كما طالب الموظفون، بضرورة دعم مطار بنينا الدولي من كافة النواحي لضمان استمرار العمل به وفق المعايير الدولية المطلوبة، محذرين من أنه في حال استمرار تجاهل هذه المطالب سيتم إيقاف العمل في المطار، وفق بيان لهم.