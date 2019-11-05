ليبيا تشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام

البعثة تحصلت على تأشيرة لدخول دولة الإمارات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بعثة المنتخب الليبي في لعبة بناء الأجسام إلى تونس، اليوم الثلاثاء لتتجمع هناك ومنها تتجه غدًا إلى الفجيرة بدولة الإمارات للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الفترة من الخامس وحتى العاشر من الشهر الجاري .

وكانت البعثة قد تحصلت على تأشيرة الدخول لدولة الإمارات، و يترأس بعثة ليبيا في البطولة “طارق مخلوف”، والرياضيين “رشاد أبو قرين”، و “عمر مصباح الميلودي”، و” زياد صالح و سامي البعباع”.

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