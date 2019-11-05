لمتابعة أزمة المصريين هناك .. أبو زيد : السفارة المصرية بليبيا تواصل اتصالاتها على مدار الساعة إتاحة الفرصة لأجهزة الدولة للعمل من أجل حماية رعاياها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزارة توالى أهمية كبيرة لقضية احتجاز المصريين من أبناء قرية داقوف بمحافظة المنيا المتواجدين في مدينة زله بالجفرة .

أبو زيد أوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية هي من قامت بالقبض عليهم واحتجاز العربات التي كانوا يقلونها هم وغيرهم من الجنسيات الأخرى غير الليبية.

وأضاف في تصريح أن السفارة المصرية فى ليبيا تواصل اتصالاتها على مدار الساعة، أسوة بما تقوم به فى الحالات المماثلة المتكررة للعمل على الإفراج عنهم بمساعدة السلطات المحلية ومشايخ المنطقة المتواجد فيها المصريون.

وجدد المتحدث المناشدة بتوخى الحذر من التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار فى مثل تلك القضايا التى تمس حياة المواطنين المصريين، وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المعنية للعمل من أجل حماية رعاياها .