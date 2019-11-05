لجنة إزالة الاعتداءات تباشر إزالة العوائق في مجرى وادي القطارة

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باشرت لجنة إزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطارة في مدينة بنغازي المرحلة الأولى من إزالة العوائق والبناءات العشوائية التي تمنع سير المياه انسيابيا باتجاه البحر.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن هذه الخطوة تأتي للحيلولة دون حدوث أية فياضانات في حال ارتفاع منسوب مياه سد وادي القطارة نتيجة لهطول كميات كبيرة من الغيث النافع.

وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء أذن خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي والمنعقد بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، لوزارة الداخلية بناء على عرض الوزير إبراهيم بوشناف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق من مسار تصريف مياه الأمطار إلى البحر بسد وادي القطارة وما صحبه من تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن اللجنة تضم في عضويتها إلى جانب وزارة الداخلية، لجنة الإزالة ببلدية بنغازي، والحرس البلدي، إضافة إلى من ترى اللجنة لزوم الاستعانة به.

ولفت إلى أن أعمال اللجنة جاءت بعد الفياضانات التي شهدتها مناطق من مدينة بنغازي موسم الشتاء الماضي بسبب العوائق المعترضة لمسار مجرى وادي القطارة الذي يمتد من سد وادي القطارة بمنطقة الرجمة حتى البحر بمنطقة قاريونس تحديدا ما بين القرية السياحية ومصيف النيروز.

وأكد مكتب الغعلام الأمني أن اللجنة تعمل على إزالة العوائق وتعميق هذا المجرى، وذلك تجنباً للفيضانات التي يسببها سقوط الإمطار.

وأوضح المكتب أن المجرى يهدف إلى وصول المياه الفائضة من سد وادي القطارة بمنطقة الرجمة إلى البحر دون أضرار .

ويشهد المجرى اعتداءات تمثلت في إنشاء مباني وأسوار ومخازن وكذلك رمى مخلفات البناء والقمامة والحيوانات النافقة بما أثرت سلباً على مجرى الوادي وتتسبب في أضرار جسيمة بالمدينة في حالة ارتفاع منسوب المياه في السد.

وحذرت اللجنة كافة المواطنين الذين قاموا بالبناء على امتداد مجرى وادي القطارة أنه سوف تُتخذ الإجراءات القانونية بالإزالة وفقاً لما نص عليه القانون من خلال الجنة وبقوة القانون.