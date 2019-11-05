لبيعها سلع منتهية الصلاحية..الظواهر السلبية يغلق شركة “دار الغذاء” لاستيراد المواد الغذائية

أخبار ليبيا24

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة الإثنين بإغلاق شركة “دار الغذاء” لاستيراد المواد الغذائية الواقعة بمنطقة بوهادي.

وأوضح مكتب إعلام الجهاز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه تم أثناء مداهمة مخازن الشركة في منطقة بوهادي رصد كمية كبيرة من الأغذية المستورده و المخزنة بطريقة غير صحية داخل المخزن و المطابخ ودورات المياه بالشركة.

وأفاد المكتب الإعلامي أن الكمية التي تمت مصادرتها كانت في الطريق لتعبئتها بطرق غير صحية و توزيعها على المحال التجارية في المدينة لبيعها للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد.

وأشار المكتب الإعلامي في جهاز مكافحة الظواهر السلبية إلى أن الشركة قامت بانتهاك خصوصية التجارة بنشرها أسم شركة البركة على منتجاتها.



وأكد المكتب أنه تم مصادرة كل الأغذية وإغلاق الشركة و مخازنها و إحالتهم إلى جهات الاختصاص وسيتم توضيح كافة التفاصيل عن قريب.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن أكثر من 30 ألف كيس أرز و عُلب طماطم و أجبان و بقوليات تتعرض للتلف لسوء التخزين وتباع للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد.