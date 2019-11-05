غارات جديدة للجيش على قوات الوفاق

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شنت القوات الجوية اليوم الثلاثاء ضربات على معسكر الساعدي بمنطقة أبو هادي بسرت حيث تستخدم مرافقه كمخازن لمعدات وأسلحة لقوات الوفاق، كما استهدفت تجمعًا بمعسكر أبو معاذ بغريان.

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزاً لقوات الوفاق في بوابة غوط الريح جنوبي غريان.

وفي سياق هذه الغارات، أعلن المتحدث باسم قوة حماية سرت، طه حديد، جرح ثلاثة من عناصر القوة جراء غارة جوية على أحد مواقع القوة في سرت.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أكد في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، استمرار الجيش الوطني في ضرب قوات الوفاق، حيث أشار إلى أن الجيش لن يتوانى عن استهداف أي أهداف أو تحركات مشبوهة تهدد أمن وسلامة ليبيا.

وأكد المسماري، أن الغارات تنفذ بناء على ورود معلومات استخباراتية من داخل مواقع قوات الوفاق.