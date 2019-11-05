جرح ثلاثة من أفراد قوة حماية سرت جراء غارة جوية الجيش يعلن قصف مواقع للوفاق في سرت وغريان

أخبار ليبيا24

أعلنت قوة حماية سرت التابعة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا اليوم الثلاثاء جرح ثلاثة من أفرادها جراء غارة جوية على أحد مواقعها في سرت.

يأتي هذا الإعلان في وقت ذكر فيه الجيش الوطني، شن غارة جوية على معسكر الساعدي بمنطقة أبو هادي جنوبي سرت.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الغارة أدت إلى تدمير سيارتين كانتا تتمركزان قرب البوابة، مشيرًا إلى أن معسكر الساعدي تستخدم مرافقه ودشمه كمخازن للأغراض العسكرية ومخازن للمعدات والأسلحة.

وفي سياق العمليات الجوية لسلاح الجو قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو استهدف بوابة غوط الريح جنوبي غريان والتي تستخدمها المجموعات المسلحة كنقطة تمركز لها، كما أكد المركز توجيه غارة أخرى استهدفت مجموعات مسلحة تتمركز بمعسكر أبو معاذ بغريان.

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أكد في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، استمرار الجيش الوطني في ضرب قوات الوفاق، حيث أشار إلى أن الجيش لن يتوانى عن استهداف أي أهداف أو تحركات مشبوهة تهدد أمن وسلامة ليبيا.