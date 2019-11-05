بينهم متهمين بالقتل وهتك الأعراض .. أمن طرابلس تلقي القبض على 116 جاني المديرية أعلنت عن خطة أمنية لتأمين العاصمة في نهاية أكتوبر الماضي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقت مراكز الشرطة التابعة لمكتب البحث الجنائي في طرابلس القبض على “116” متهمًا في “145” قضية جنائية مختلفة، خلال الفترة بين الأول من أكتوبر الماضي حتى نهايته .

أمن طرابلس أكدت أن المتهمين الذين تم ضبطهم يواجهون تهمًا في “145” قضية، تتنوع بين خمس قضايا قتل عمد، وسبع قضايا خطف واغتصاب وهتك عرض وخطف بغرض الاغتصاب، فضلًا عن قضايا أخرى، منها: سرقة من داخل المنازل والمحال والمساجد، وتناول خمور وحيازتها ونصب.

ونبهت المديرية إلى أن من بين المقبوض عليهم شخصًا هاربًا من السجن، وآخر استولى على قطعة أرض، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت غضب سكان طرابلس، تمكن أعضاء البحث الجنائي في الثاني عشر من أكتوبر الماضي من إلقاء القبض على شخص متهم بهتك عرض فتاة، بعد بلاغ تقدمت به (ف.م.م) جزائرية الجنسية، مفاده خطف ابنتها (ب.ن.خ) في دائرة مركز شرطة أبو سليم.

وأوضح بيان لمديرية أمن طرابلس وقتها أنها ضبطت المتهم الذي اعترف بعد القبض عليه بأنه قام بـهتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها .

يشار إلى أن المديرية أعلنت عن خطة أمنية لتأمين العاصمة في نهاية أكتوبر الماضي، المشرف على تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين طرابلس، المقدم حامد الصويعي، قال إن الخطة يشترك فيها 14 مركزا للشرطة في طرابلس، وتهدف لضبط وتأمين كامل المناطق في المدينة.

ومن المهام التي ستعمل عليها الخطة، التي حملت رقم “57\2019″، الحد من جرائم سرقة السيارات بالإكراه والسطو المسلح وضبط المطلوبين لمراكز الشرطة، وتسيير قوافل أمنية لضبط الأمن العام ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

وتشمل الخطة الأمنية البحث عن المطلوبين في قضايا جنائية والفارين من مؤسسات الإصلاح، لضبطبهم واتخاد الإجراءات القانونية بشأنهم.