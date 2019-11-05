السراج يراجع مع آمر قوة مكافحة الإرهاب تدابير رصد وملاحقة فلول “داعش”

السراج يراجع مع آمر قوة مكافحة الإرهاب تدابير رصد وملاحقة فلول “داعش”

أخبار ليبيا24

راجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين التدابير المتخذة لرصد وملاحقة فلول تنظيم الدولة “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى..

وبحث السراج وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي والزين خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء تطوير عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين الأوضاع الميدانية في مناطق القتال.