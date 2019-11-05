الحويج يطلع عقيلة صالح على نتائج زياراته لعدد من العواصم الأوروبية

الحويج يطلع عقيلة صالح على نتائج زياراته لعدد من العواصم الأوروبية

اطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على نتائج زياراته لعدد من العواصم الأوروبية.

واستعرض الحويج خلال لقاءه صالح نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي شهر أكتوبر الماضي وكذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية – الأفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام القليلة الماضية.

و أثنى رئيس مجلس النواب على الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية من أجل إيضاح حقيقة الوضع في ليبيا ودور مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة والقوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب والمليشيات بهدف إقامة الدولة المدنية الديمقراطية, دولة الحريات وحقوق الإنسان.

وكان رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اطلع الأحد على نتائج زيارات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج لعدد من العواصم.

واستعرض الثني خلال اجتماع عقد في مكتبه في ديوان المجلس في منطقة قرنادة مع الحويج نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي و كذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية – الأفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام الماضية.

ووضع وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء في صورة التحضيرات لأعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي المقبلة، والمعدة سلفا وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

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