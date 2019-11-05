استقالة جماعية لرئيس اللجنة التسيرية لنادي النصر والطاقم الفني والإداري عقب تحقيق التأهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم رئيس اللجنة التسيرية لنادي النصر عزالدين الوكواك، استقالته صحبة الطاقم الفني والإداري .

وصرح الوكواك – بحسب الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك – أنه تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة، إضافة إلى استقالة الطاقم الفني والإداري للفريق الأول بقيادة المدرب محمد الككلي، عقب تحقيق التأهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

الوكواك أضاف بأن الهدف من الاستقالة إفساح المجال أمام المشككين الذين طعنوا في جهود اللجنة ليقودوا إدارة النادي.

وتابع أن آخر إنجازات اللجنة التسيرية التعاقد على إنشاء ملعب كرة القدم ومقر إداري خاص بالفريق الأول يحوي مكاتب وقاعات ودورات مياه وملعب لكرة القدم الخماسية بالأرض المخصصة لنادي النصر(الرحبة) .

وأشار إلى أن الشركة المنفذة سوف تباشر أعمالها خلال الأيام القادمة.